Da Foggia a Bari al Salento: migliaia di giovani in corteo per il clima

In più di 13 città in Puglia, oggi si scende in piazza per il terzo sciopero globale per il clima di Fridays For Future Italia. Già in tantissimi si sono radunati nelle piazze e per le strade per protestare e seguire l'esempio di Greta Thunberg: ecco i punti di ritrovo e i concentramenti:

FOGGIA Piazza Italia ore 9:00

MANFREDONIA Villa Comunale ore 9:00

MONTE S. ANGELO Piazza della Libertà ore 9:00

SAN GIOVANNI ROTONDO Piazza Europa ore 8:00

BARLETTA Liceo Cafiero ore 9:00

ANDRIA Largo Torneo ore 9:00

ALTAMURA Piazza Zanardelli ore 9:00

BARI Teatro Petruzzelli ore 9:00

TARANTO Arsenale-Via di Palma 9:30

MARTINA FRANCA Piazza Marconi ore 9:00

OSTUNI Viale dello Sport ore 9:00

BRINDISI Piazza Crispi ore 9:00

LECCE Porta Napoli ore 9:00

(foto Bari Luca Turi, foto Foggia Maizzi)