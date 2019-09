Bari, è il giorno del corteo per salvare il pianeta: mezzi pubblici gratis

Tutti in marcia per il clima. Oggi, com’è ben noto, anche a Bari l’onda del #fridayforfuture attraverserà le strade a partire dalle 9.30 (appuntamento al Teatro Petruzzelli). Occhio al traffico, come già detto: per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, con un’ordinanza comunale, sono stati istituiti il divieto di sosta - zona rimozione (dalle 5 alle 13 di oggi) su via Fiume e su viale Einaudi, nel tratto di complanare compreso tra viale della Costituente e viale della Resistenza. Il Comune ha inoltre istituito il divieto di transito dalle 9, per il passaggio del corteo, lungo il percorso che si snoderà lungo via Alberto Sordi, corso Cavour, via Carulli, piazza Luigi di Savoia, sottopasso Duca degli Abruzzi, via Capruzzi, via Oberdan, via Caldarola, ponte San Pio, via Omodeo, via Fanelli, via Di Vittorio, largo 2 Giugno, viale della Costituente, complanare di viale Einaudi, Parco 2 Giugno. L’amministrazione Decaro, inoltre, aderendo all’appello del movimento, ha promosso per oggi in via straordinaria l’utilizzo gratuito del trasporto pubblico.



Tra le organizzazioni sindacali che oggi sfileranno dal Petruzzelli a Parco 2 Giugno passando dalla ex Fibronit, anche la Cisl Puglia in campo con i giovani attivisti. «Come sindacato condividiamo la preoccupazione dei ragazzi legate ai rischi ambientali e climatici della Terra. La Cisl ritiene che sia una sfida impegnativa, ma necessaria, la modifica della cultura dello sfruttamento dei beni naturali a scapito dell’ambiente. È altrettanto necessario passare ad un nuovo sistema produttivo, che sappia tenere unite in un virtuoso e intelligente connubio, il lavoro, la crescita, il benessere, l’economia del riciclo (circolare), gli investimenti, l’occupazione e lo sviluppo eco sostenibile. In occasione della giornata di sciopero per il clima, la Cisl regionale distribuirà centinaia di borracce in alluminio ai lavoratori. Un gesto simbolico che, unito alle ragioni dei giovani attivisti nel mondo, conferma la visione storica della Cisl a favore del lavoro e della sostenibilità ecologica». In provincia di Bari, oltre tutto, la Cisl terrà un presidio negli stabilimenti Natuzzi di Santeramo (dalle 8 alle 9) e Merck Serono di Modugno (dalle 12 alle 13.30).

Numerosissime le adesioni, da parte di scuole e associazioni, istituzioni, movimenti e singoli cittadini. Anche «La Giusta Causa» parteciperà al corteo di sensibilizzazione sui cambiamenti climatici promosso dagli attivisti di Fidays for future. «La Giusta Causa aderisce con convinzione alla manifestazione invitando tutti a partecipare - si legge in una nota - Battersi per una “giustizia climatica” significa fare politica. Contribuire alla salvaguardia del mondo in cui viviamo, è la nostra giusta causa».



Al corteo di oggi prendono parte anche molti istituti scolastici come l’Iiss «Marco Polo» i cui studenti, si legge in un comunicato, «aderiscono con entusiasmo e saranno in piazza con tutti i compagni delle scuole di Bari a testimoniare la propria sensibilità per l’ambiente e per le sorti future del nostro pianeta. Una folta delegazione di loro invece, coordinati dai docenti di Educazione motoria e con il patrocinio di Legambiente, resterà a scuola per rendere più puliti e accoglienti gli ambienti a loro più prossimi, quelli che vivono quotidianamente durante la ricreazione, gli spazi a verde e le aree comuni del loro istituto. L’iniziativa si inserisce in un progetto di educazione sostenibile che il Marco Polo persegue da anni, mediante azioni che vanno dalla raccolta differenziata alla politica “plastic free”, che ha permesso di eliminare distributori automatici di merendine e bibite e introdurre l’uso di erogatori di acqua potabile a cui attingere con la propria borraccia; dall’installazione di pannelli solari sull’edificio scolastico per la produzione di energia elettrica all’adesione, anche in funzione orientativa e di transizione scuola lavoro, alla rete regionale Green economy training».

(foto Luca Turi)