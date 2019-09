Matera ricorda l'eccidio nazista: le Frecce Tricolori volano sulla città

Naso all'insù questa mattina a Matera, alle 11, per il volo delle Frecce Tricolori sulla città, in occasione della celebrazione del 76° anniversario dell’eccidio nazista in Piazza Vittorio Veneto. Il tutto nell'ambito delle celebrazioni della nomina di Matera a “Capitale Europea della Cultura 2019”, per far conoscere la molteplicità delle attività svolte da tutte le componenti della Difesa delle Forze Armate per la sicurezza del Paese e a favore della collettività. È seguita poi l’esibizione della Fanfara del 7° Reggimento Bersaglieri. Le celebrazioni proseguiranno anche domani, domenica 22 settembre.

(foto Genovese)