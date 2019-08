Bari, si rompe condotta Aqp di via Colajanni: strada allagata e disagi

BARI - Una tubatura di Aqp si rompe in via Colajanni a San Pasquale e la strada si allaga. I tecnici di Aqp sono al lavoro da stamattina per riparare la perdita verificatasi ieri pomeriggio: l'acqua ha invaso la strada, creando problemi alle auto e alle attività presenti nella zona, tra cui una scuola di ballo e un centro veterinario con allagamenti all'interno dei locali. Già domenica scorsa Aqp è dovuta intervenire due volte, per sistemare due perdite avvenute alle 4 del mattino e nelle ore pomeridiane.

Ieri un'altra problematica da risolvere, monitorata anche dal Comune: "La squadra lavorerà anche oggi per la risoluzione del problema" spiegano da AqP. L'area interessata è stata transennata, con qualche inevitabile disagio per i residenti, mitigato dalla scarsità di traffico rispetto ad altri periodi dell'anno. La situazione dovrebbe tornare alla normalità al più presto.