Solstizio d'estate a Bari, la magia di luce si ripete in Cattedrale

BARI - Come ogni 21 giugno la magia del solstizio d'estate si ripete a Bari: la luce colpisce la facciata della Cattedrale di San Sabino e filtra dal rosone per combaciare con quello musivo a due passi dall'altare. Il tutto, come si vede dalle foto, sotto gli occhi di numerosi fedeli, curiosi e turisti accorsi per lo spettacolo all'interno del monumentale edificio religioso del borgo antico.

L'evento tra musica, brani d'organo danze e canti è iniziato alle 17.10, momento in cui il fascio di luce entra dal rosone della facciata proietta il suo disegno sul rosone pavimentale della navata centrale della Cattedrale, facendo coincidere perfettamente i due motivi ornamentali.

Un rito che si ripete una volta l'anno ma che lascia sempre senza fiato.