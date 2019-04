«TrashChallenge» a Foggia, così i giovani ripuliscono la città

FOGGIA - Anche a Foggia arriva la #TrashChallenge: un gruppo di giovani volontari della città hanno accettato la sfida e armati di guanti e sacchetti si sono riuniti per pulire una parte della città malmessa e colma di rifiuti.

«Si tratta di un momento di sensibilizzazione a tematiche ambientali - ci spiega una delle organizzatrici Feliciana Campaniello - che spesso non vengono messe in luce: incuria delle istituzioni, inciviltà dei cittadini, incapacità di attuare la raccolta differenziata». «Così abbiamo creato una pagina apposita per documentare e rendere tutti partecipi delle nostre iniziative: la prima si è svolta nel parco di via De Petra, a Foggia lo scorso 6 Aprile. Nascosti tra le frasche abbiamo trovato wc, porte da calcio, mobili, materiale edilizio, siringhe e lampadari. Così non si può andare avanti». La denuncia dei giovani ecologisti continua: «La nostra città ha bisogno di essere ascoltata».