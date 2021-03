Parla pugliese «Un_ Lookdown» di Piskv: più di un murales nella stazione di Milano

Milano, stazione ferroviaria Garibaldi. Nel pieno della zona rossa, e ad un anno dagli eventi che hanno cambiato radicalmente le vite di tutti, è apparsa un’opera di street art all’interno della galleria dei passanti ferroviari, che collegano alla piazza sovrastante.

Quest’opera è tutta Made in Puglia, e in particolare «Made in Canosa e Bari». Il progetto si intitola «Un_Lookdown» ed è stato realizzato dallo street artist Piskv (al secolo l’architetto Francesco Persichella da Canosa) e dal barese Roberto Losurdo, producer di «Nubifilm Studio», casa di produzione video milanese.

Si tratta di un murales in «realtà aumentata»: il murales lo si può ammirare così com’è, semplicemente all’interno di una vetrina all’uscita dai treni, o gli osservatori possono inquadrare con il proprio cellulare il Qr code e, attraverso questo, il senso dell'opera prende vita e si espande in un cortometraggio, realizzato da Nubifilm Studio. Un «corto» visibile anche per chi non è a Milano, al link vimeo.com/518109761/8160a76495.

«Il nostro - dicono Piskv e Losurdo - è un messaggio di resilienza, l’arte che non si ferma. È un invito a non guardare più in basso ma guardare avanti, al futuro che ci aspetta, ai sogni che dovremo riconquistare».

Il progetto è stato realizzato per la mostra collettiva «In_festa» ed è ospitato in una delle 18 vetrine gestite da «Co_atto», una delle realtà di Artepassante, e sarà visibile almeno per i prossimi due mesi nella zona dei passanti ferroviari e della metropolitana, al di sotto della nuovissima zona del Centro direzionale milanese, quella della famosissima piazza «di tendenza» Gae Aulenti e del bosco verticale.

Il progetto «Un_Lookdown» nasce da una collaborazione di Nubifilm Studio con l'artista Piskv.

«”Un_Lookdown” ha, come tema centrale, lo sguardo. Uno sguardo rivolto al futuro, alle speranze e alle paure che ci hanno accomunato in questi tempi difficili» spiega Piskv.

«Attraverso i quattro protagonisti - aggiunge poi il producer Losurdo - si raccontano le emozioni che ciascuno di noi ha provato durante il lockdown, periodo in cui i pensieri oscillavano tra il realismo degli incubi e il sogno dei ricordi di una libertà che ci sembra sempre più distante».

«Il titolo - concludono i due artisti pugliesi - è un gioco di parole che vuole richiamare direttamente le sensazioni del lockdown, ancora presenti nelle nostre vite, lasciando tuttavia un messaggio di speranza».

“Unlock/Unlook”: «sta per sbloccare, non guardare più in basso ma guardare avanti, al futuro che ci aspetta, ai sogni che dovremo riconquistare». Prima possibile, anche attraverso l’arte.