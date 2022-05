Auto contro camion nel Materano: donna in ospedale

MIGLIONICO (MATERA) - Un incidente stradale è avvenuto sulla SS7 nei pressi di Miglionico, in provincia di Matera. Un'auto è finita contro un camion: ferita la conducente della macchina e trasportata in eliambulanza in codice rosso all'ospedale San Carlo di Potenza. La strada è stata chiusa al traffico per i rilievi delle forze dell'ordine.