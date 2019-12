Parkour a Matera, 6 denunce per esercizio vigilanza abusiva

MATERA - Sei persone sono state denunciate dalla Polizia, a Matera, per l’esercizio abusivo di attività di vigilanza privata in occasione di una manifestazione di parkour che si è svolta a Matera dal 2 al 5 ottobre scorso.

Le persone denunciate sono il titolare di una società di servizi - incaricata di svolgere la vigilanza - e altre cinque che svolsero effettivamente i controlli, pur essendo «sprovvisti del decreto di guardia particolare giurata».

Alle denunce si è arrivati durante indagini avviate dalla Polizia dopo controlli effettuati la notte del 4 ottobre. Due agenti in abiti civili notarono vicino ad alcuni mezzi della società che aveva organizzato la manifestazione di parkour due persone «vestite con abbigliamento di colore scuro». Gli agenti scesero dall’auto per controllare ma, quando si avvicinarono alle transenne, i due «vigilanti» li invitarono ad uscire dall’area recintata. A quel punto gli agenti si qualificarono e constatarono che le due persone «svolgevano servizio di piantonamento abusivo». Circostanze analoghe furono rilevate in altre aree dei rioni Sassi: le cinque persone denunciate - assunte dalla società come facchino, addetto all’accoglienza clienti e steward - custodivano automezzi, macchine operatrici, gruppi elettrogeni ed attrezzature tecniche.