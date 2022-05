Lecce si tinge di giallorosso, la febbre da serie A non risparmia nessuno

LECCE - La febbre da serie A sale col trascorrere delle ore. E contagia tutti, dalle panetterie ai grandi alberghi. È un fiorire di giallorosso in città: c'è il panettiere che ha impastato il suo «Forza Lecce» e adesso è in bella mostra in vetrina, o gli addetti del supermercato che hanno voluto indossare i colori della squadra, e poi ancora bar e negozi di abbigliamento. Bandiere giallorosse anche a Palazzo Bn, di proprietà di Renè De Picciotto, socio di maggioranza del Lecce. E naturalmente bancarelle ovunque, con bandiere, cappellini e sciarpe. Manca poco, bisogna solo incrociare le dita. Alle 20.30 il calcio d'inizio per l'attesissimo Lecce-Pordenone.