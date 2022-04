Nardò, canale Asso liberato dai rifiuti dopo la denuncia: recuperati anche materassi e cucine

NARDO' - Il consorzio di bonifica dell'Arneo libera il canale Asso dai rifiuti. L'operazione è di due giorni fa e segue la presa di posizione degli ambientalisti di Verdi, ambiente e società che hanno denunciato, due settimane fa, la presenza di rifiuti sul ciglio del canale e la loro parziale caduta in acqua per la mancata rimozione.

L'operazione di bonifica ha consentito di recuperare di tutto: da vecchi materassi a cucine, oltre a cumuli di rifiuti.

Tutto il materiale è stato accatastato e delimitato con del nastro in attesa che la ditta incaricata provveda a smaltirlo.