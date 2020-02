Fiumi di droga nel Basso Salento: cc arrestano 2 persone, avevano cocaina ed eroina

Giornata di controlli a tappeto da parte dei carabinieri del Basso Salento, che hanno scoperto fiumi di droga. A Racale (Le) i militari con il supporto dell'unità cinofila hanno arrestato Alessio Protopapa, classe '68, che aveva con sé 40 grammi di eroina e un bilancino di precisione. A Melissano (Le) i carabinieri hanno arrestato Luigi Sava, classe '63, in seguito a una perquisizione domiciliare. Aveva cocaina, 21 grammi di eroina, nascosti in un tubo nel bagno, 250 grammi di polvere da sparo, due proiettili. Infine ad Alliste (Le) hanno trovato in mezzo alla vegetazione una borsa termina con 100 grammi di cocaina e 200 di marijuana, in stato di deterioramento.