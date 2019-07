Perde il controllo della Vespa e si schianta contro un palo: grave 17enne

Un 17enne è finito in ospedale questa notte perché ha urtato contro un palo della luce mentre era alla guida della sua Vespa 50. È successo tutto poco prima delle due di notte, a Torre San Giovanni, marina di Ugento. Il ragazzo ha perso il controllo del ciclomotore e al momento si trova in prognosi riservata all'ospedale di Lecce. Non ci sono altri veicoli coinvolti. Indagano i carabinieri.

(foto Toma)