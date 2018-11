Calcio, il Bari sconfigge in casa l'Acireale: 1-3 LE FOTO

BARI - Il Bari torna a vincere: i biancorossi battono 1-3 in casa l'Acireale, in una partita nervosissima, su un campo ai limiti della praticabilità. La squadra di Cornacchini passa in vantaggio con Pozzebon, prima del pari di Leotta. Ecco le foto più belle del match. Nella ripresa dilagano gli ospiti con i nuovi entrati Simeri e Langella, prima dell'espulsione di Mattera e del rigore fallito da Madonia nel recupero. Vittoria importante per il Bari che con una prova di grande carattere contro un avversario storico vola a +5 in vetta alla classifica, approfittando del pari della Nocerina, fermata 0-0 in casa del Portici nel derby campano. (Foto A. Scuro)