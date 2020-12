Bari, ecco l'arrivo in aeroporto delle prime dosi di vaccino anti Covid

BARI - Sono appena arrivate all’aeroporto di Bari le prime dosi di vaccino anti Coronavirus. Il lotto è stato consegnato nelle mani dei carabinieri con un volo militare. Ora le varie dosi verranno inviate ai centri individuati per le prime somministrazioni durante la giornata del Vax Day fissata per domani 27 dicembre. Le pattuglie erano in attesa del vaccino già dal pomeriggio, la consegna è avvenuta in tutta sicurezza alle ore 22.30.