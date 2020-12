Brindisi, al via il «V-Day», il presidente dell'Ordine dei medici il primo ad essere vaccinato

BRINDISI - Un applauso dei presenti, pochi minuti prima delle 11, ha celebrato la somministrazione della prima dose di vaccino contro il Covid a Brindisi.

Il primo a riceverlo è stato il presidente dell’Ordine dei medici, Arturo Oliva. Le operazioni si sono svolte all’ex ospedale Di Summa.

«Sto benissimo - ha commentato Oliva, appena uscito dall’ambulatorio - non avverto nessun tipo di fastidio. Mi sento il testimone di un momento storico, da oggi comincia la ripartenza. Da oggi comincia il contrattacco e finalmente lotteremo ad armi pari contro il virus. Sono felicissimo». «Il mio pensiero - ha aggiunto - va a chi non c'è più. Loro non hanno potuto scegliere, noi abbiamo la possibilità di contare su quest’arma strategica e non possiamo sottrarci».

«Dobbiamo augurarci ora - ha proseguito - che tutti rispondano alle vaccinazioni. E’ un obbligo morale e civile. Se non si raggiunge un numero sufficiente di vaccinati, potrebbe non realizzarsi l’immunità di gregge. Dobbiamo continuare ora a utilizzare le mascherine e tutti gli accorgimenti necessari fino a quando il vaccino non sarà disponibile per tutti».

Il Vax day prosegue ora all’ospedale Perrino di Brindisi e in una Residenza socio assistenziale di Fasano, sempre in provincia di Brindisi. Sono 80 in tutto le dosi disponibili. Presente il direttore generale della Asl, Giuseppe Pasqualone, e i carabinieri del Nas di Taranto. Le 80 dosi disponibili oggi per Brindisi saranno somministrate a personale sanitario e a ospiti e operatori della Rssa.

L'arrivo delle dosi a Brindisi: