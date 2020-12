Puglia, tutto pronto per il «v-day»: arrivati i 101 flaconi per vaccinare 505 persone

BARI - Il cartone che contiene i flaconcini con le dosi di vaccino viene chiamato, confidenzialmente, pizza. Quello consegnato ieri sera a Bari da un Piaggio P180 della Marina partito da Pratica di Mare non era nemmeno pieno: 101 flaconcini sui 152 previsti dal produttore, per fornire alla Puglia le 505 dosi necessarie al «v-day», più la quota destinata alla Basilicata che ha proseguito via terra con destinazione Potenza.