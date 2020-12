V-Day in Puglia, la dottoressa Dalfino prima vaccinata: «Mi sento sollevata. Spero di essere di esempio»

BARI - «Mi sento sollevata, fortunata, spero di essere di esempio per tutti davvero». A parlare è la dottoressa Lidia Dalfino, dirigente medico della rianimazione Covid del Policlinico di Bari, la prima vaccinata al Covid in Puglia. «Evviva» è stata la sua prima parola. «E' solo questo che si può dire in questo momento - dice - È davvero un enorme traguardo, una vittoria per tutti noi e io spero che tutti alla fine riescano a comprendere cosa rappresenti questa giornata».

Della sua esperienza nel reparto di rianimazione Covid, la dottoressa Dalfino parla di «una realtà dolorosissima da tutti punti di vista: da medico perché mi sono sentita impotente di fronte ad una malattia che se conduce il paziente in rianimazione è una malattia che difficilmente si riesce a combattere; emotivamente coinvolta dalla solitudine di questi pazienti e dei loro familiari». Con riferimento a chi esprime scetticismo, la dottoressa Dalfino dice che «per andare avanti noi dobbiamo fermarci da queste cose ed essere superiori a questi commenti. Io spero che alla fine si faccia una corretta informazione, solo così forse riusciamo a convincere le persone che forse bisogna ascoltare gli esperti e smetterla di fare i tuttologi e iniziare a pensare che questa è davvero la svolta».

Dopo Dalfino sono state vaccinate altre due donne, una infermiera e una dottoressa specializzanda del pronto soccorso.

PERSONALE SANITA', 50MILA ADESIONI - «Fino a ieri erano già 50 mila le adesioni alla vaccinazione Covid da parte del personale sanitario. Io penso che chiunque abbia capito l’importanza di questa vaccinazione. Ora dovremmo noi spiegare bene questo vaccino come funziona, quanto sia efficace e quanto sia sicuro. Quando si spiega bene alla gente come funziona un farmaco, vgiene accettato». Lo ha detto l’assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco, in occasione della campagna vaccinale Covid. "Io oggi non l’ho voluto fare perché troppo impegnato nell’organizzazione, ma sarò il primo a vaccinarmi quando inizierà la campagna vaccinale» ha detto Lopalco, spiegando che "oggi è solo una giornata dimostrativa con le prime 505 dosi. Le altre dosi arriveranno nei prossimi giorni e subito cominceremo la campagna».

DECARO; «GIORNO DI RINASCITA» - «Io mi vaccinerò, quando arriverà il mio turno, come faccio ogni anno contro l’influenza, e spero lo faremo tutti perché credo sia giusto dare una mano a proteggere la nostra comunità, ognuno con il proprio gesto di responsabilità». Lo ha scritto in un post su Facebook il sindaco di Bari e presidente dell’Anci Antonio Decaro, nel giorno in cui parte la vaccinazione contro il Covid. «Il primo giorno di una lunga rinascita per la città - ha aggiunto - dopo un anno difficile, imprevedibile, in cui abbiamo lottato contro un nemico subdolo e invisibile». «Siamo arrivati fin qui - ha sottolineato Decaro - abbiamo dovuto rinunciare a tante cose, compreso il nostro Natale. Dobbiamo fare insieme l’ultimo tratto».