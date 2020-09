Lecce, Eurovolley Under 18: i giocatori della Germania leggono la «Gazzetta»

LECCE - Leggere La Gazzetta del Mezzogiorno, tra una partita e l'altra, tra una bagher, un palleggio ed una schiacciata. Capita, in questi giorni, tra i giocatori della nazionale under 18 della Germania di pallavolo, anche loro ptotagonisti a Lecce degli Eurovolley Under 18, in condivisione con Marsicovetere (PZ).

Le fotografie mostrano come sia i giocatori che i componenti dello staff della nazionale tedesca siano interessati alla lettura degli articoli della Gazzetta, probabilmente di quelli che li riguardano.

Intanto è in corso la seconda delle semifinali che vede in campo l’Italia allenata da Vincenzo Fanizza contro la Polonia. Per seguire il match è possibile cliccare su questo LINK

Domani, alle 17, si giocherà la finale di consolazione, che assegnerà il terzo posto, ed alle 20 andrà in scena la finalissima, che metterà in palio la medaglia d’oro.

Tutti gli addetti ai lavori ritengono che la Bulgaria sia nettamente favorita sulla Repubblica Ceca, mentre la sfida tra gli azzurrinisi preannuncia equilibrata e dall’esito incerto.