Tutti pazzi per la Bertè che fa visita ad Al Bano nel Brindisino

BRINDISI - “I mariti si cambiano. Le sorelle no”. Loredana Bertè al Forum Eventi ha infuocato il palco e coccolato migliaia di fan giunti da ogni parte della Regione per acclamare una tra le star più apprezzate del panorama del Rock italiano.

L’artista è stata ospite alle Tenute Al Bano a Cellino San Marco, postando anche una foto per dire che avrebbe raggiunto Cellino a passaggi.

Lì ha apprezzato il bosco che circonda il Resort, oasi di pace con cespugli mediterranei e ulivi secolari. Presente anche Loredana Lecciso, da sempre grande fan della Bertè.

La mise della serata al Forum Eventi: un abito blu, lo stesso in effetti che indossava in occasione dell’esibizione al Festival della Musica Italiana, una treccia dello stesso colore e un fiocco enorme sempre tra i capelli. La Bertè si può permettere questo e altro.

Sarà un caso che il suo tour “LiBertè”, appunto, sia un inno alla libertà di dire e fare ciò in cui si crede. Una discrasia non solo apparente nella forza evocativa della sua musica e delle parole, spesso, di solitudine e dolore. Non solo per la sorella Mia Martini, scomparsa, ma anche per se stessa. Le canzoni, alcune vere e propri manifesti programmatici, tra cui “Non sono una signora” e “Notti senza luna” sono state cantate con il supporto di un pubblico che, andato in visibilio, ad un certo punto ha abbandonato i posti a sedere per raggiungere la star il più possibile. Una serata dalla bellezza universale. Può anche non piacere la Bertè nelle sue scelte fuori da ogni convenzione, ma l’artista e il suo carisma sul palco rimangono indiscussi. “Sei bellissima” è diventata al Forum Eventi “Sono bellissima”, da interpretare anche a casa sotto la doccia, per una autentica iniezione di autostima. L’estate pullula di concerti tra le piazze, ma la Bertè ha portato al Forum Eventi una carica di adrenalina che rimarrà in circolo nei successivi appuntamenti, volti non solo a far conoscere i grandi artisti, ma anche a condividere le bellezze del nostro territorio, di quello che il giornalista Lino Patruno definirebbe “il meglio Sud”, dando voce e spazio, ad artisti, imprenditori e creativi.

Il primo appuntamento ha visto protagoniste due donne, Caterina Romano e le sue opere astratte ancora esposte al Forum e Rossella Orsini, ideatrice del marchio di birre artigianali, Aleph. Il secondo, ieri, ha raccontato l’arte di Pietro Spina che declina la burrata dall’antipasto al dolce, gli acini d’uva che diventano prezioso nettare degli dei del titolare Luigi Nigro della Cantina Don Camillo Wines di Torre e della musica “pizzicata” del coinvolgente gruppo de “I Musicanti del Salento”.