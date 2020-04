Cassano, i ragazzi del Crap con un telescopio guardano le stelle e...il futuro

CASSANO - Sono gli ospiti della C.R.A.P. San Francesco di Cassano. In questo periodo di grande emergenza, le gite al di fuori della nostra comunità purtroppo sono state sospese ma a differenza di molti, grazie al lavoro svolto con amore e dedizione di educatori e operatori socio sanitari, gli angeli che sono sempre al fianco dei giovani durante il loro difficile percorso, le attività all’aria aperta nel giardino del Crap non mancano per far sentire meno il peso del pericolo che in questo momento incombe sul mondo intero.

Pochi giorni fa, l’infermiere Liborio ha portato in struttura il suo telescopio personale, un gesto di grande solidarietà. Grazie a Liborio, infatti, i giovani ospiti hanno avviato un laboratorio di astronomia e dal terrazzo della Casa, ogni sera ammirano tutti insieme la luna e i pianeti, che in un cielo meno inquinato del solito sono maggiormente visibili e regalano forti emozioni. È stata una meravigliosa esperienza per tutti che ha lasciato i giovani estasiati davanti a così tanta bellezza della natura.

Gli stessi ospiti del Crap di Cassano hanno inviato alla Gazzetta una frase ben augurante di di Fabrizio Caramagna: «Tu sei la Luna, sdraiata lì da sola, brilli nel buio e milioni di persone ti guardano. Ma nessuno si è mai chiesto di che colore e la tua faccia nascosta»

Buona Vita a tutti...