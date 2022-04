Bari, un elefante va a spasso vicino la Pineta San Francesco

BARI - Cosa ci fa un elefante libero a spasso per Bari? È presto detto. Il pachiderma è stato immortalato mentre mangia placido e pacifico l'erba, vicino la pineta San Francesco. L'animale fa parte del circo che si è stanziato in questi giorni in città.

Impossibile non notare il gigantesco elefante che ha attirato subito i passanti e i curiosi in viaggio in auto, che si sono fermati per ammirarlo in tutta la sua grandezza.