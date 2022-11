FOGGIA - I ladri forzano l'edicola di via Lucera e portano via tutto il possibile: bustine delle figurine, giocattoli e bustoni sorpresa per bambini.

La scoperta è stata fatta questa mattina dall'edicolante, che quando si è recato alla rivendita che fa angolo con viale Candelaro ha notato che la saracinesca era divelta e sollevata e che era stata forzata la maniglia che consente l'ingresso nel locale. Dentro c'era lo scempio: disordine ma soprattutto intere scaffalature vuote: quelle che contenevano i giocattoli e le buste sorpresa per i più piccoli. Ma i ladri hanno portato via persino le bustine delle figurine.

Immediata la denuncia ai carabinieri e lo sfogo sul gruppo del sindacato degli edicolanti di Foggia.