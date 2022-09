Foggia, incendio nel centro storico: distrutte quatto automobili

FOGGIA - Rogo di auto nel centro storico di Foggia. L'incendio è scoppiato in via LIceo, una traversa di via Arpi, nel centro storico della città. Quattro auto, tre delle quali sono andate distrutte, sono state avvolte dalle fiamme.

Sul posto, per spegnere l'incendio, si sono recati i vigili del fuoco, chiamati dai residenti della zona. L'area è stata messa in sicurezza. Stando alle prime indagini le fiamme - forse per un corto circuito - si sarebbero propagate da un suv e poi avrebbero raggiunto le altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. La ricostruzione, in ogni caso, è ancora al vaglio di polizia e carabinieri, intervenuti entrambi. Hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sicurezza.