Puglia infuocata, a Foggia è record: città più calda d'Italia con 43°

BARI - Foggia è la città più calda d'Italia: oggi mercoledì 28 luglio si sono toccati i 43°. Ma l'ondata di caldo proseguirà per tutta la Puglia: si tratta della quinta ondata e tra le più intense di tutta l'estate che porterà a picchi superiori ai 43°. La zona più calda di oggi è stata appunto quella del tavoliere, ma non è andata meglio in Salento, nell'entroterra barese e sulle colline materane dove la colonnina di mercurio ha raggiunto i 41 gradi. Nei prossimi giorni il caldo s'intensificherà ulteriormente con temperature record almeno sino a domenica.