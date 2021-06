Foggia, presentato murales dedicato a Paolo Rossi, con la maglia della nazionale

È stato inaugurato questa mattina a Foggia il murale dedicato a Paolo Rossi, realizzato su un edificio all'incrocio tra via Ammiraglio Alberto da Zara e via Brigata Pinerolo, poco distante dal centro. Il murale, che ha una superficie di 200 metri quadri, rientra nel progetto Case Popolari Belle e Intelligenti, presentato in un incontro al quale ha partecipato anche, in videoconferenza, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

(foto Maizzi)