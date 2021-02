San Severo, presentata la Cittadella della Polizia

Presentato questa mattina in prefettura a Foggia la «Cittadella della Polizia di Stato», che sorgerà in via Terranova quartiere ad alta densità delinquenziale a San Severo (Foggia). Si tratta di una struttura, tra le prime in Puglia, che ospiterà le sedi del Commissariato di Polizia, del distaccamento della Polizia Stradale e del Reparto Prevenzione crimine. L’opera è stata finanziata dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Pon Legalità 2014-2020 per un importo di 4 milioni e 185mila euro.

«La struttura - promette Francesco Miglio - sindaco di San Severo sarà realizzata in 36 mesi. Si tratta - aggiunge - si un suolo di proprietà comunale che l’amministrazione metterà a disposizione per 99 anni a titolo completamente gratuito». A pieno regime - si apprende nel corso della conferenza stampa di presentazione del progetto - la Cittadella della Polizia di Stato ospiterà 140 agenti, un parco auto che accoglierà 60 veicoli ed uffici dove saranno dislocate 76 postazioni di lavoro. «Siamo siamo già a buon punto per ottenere nuovo finanziamento di due milioni e 700 mila euro per il completamento di un secondo lotto dell’opera destinato - conclude Miglio - gli alloggi del personale». Secondo il questore di Foggia, Paolo Sirna, «si tratta di una esperienza unica nel panorama regionale, un segnale tangibile di presidio legalità al servizio della collettività».

foto Maizzi