Foggia, stazionarie le condizioni del commerciante: tante le attestazioni di solidarietà

FOGGIA - Restano stazionarie e gravissime le condizioni di Francesco Traiano, il commerciante foggiano di 38 anni che lotta tra la vita e la morte da giovedì pomeriggio, in seguito alle lesioni alla testa e coltellate al volto riportate durante una rapina messa a segno alle 14.10 di giovedì scorso nel bar-tabaccheria «Gocce di caffè» di via Guido Dorso di cui è titolare. Quattro banditi - uno in auto e i tre che hanno fatto irruzione nel locale a volto coperto e impugnando un coltello - hanno ridotto in fin di vita un uomo per 100 euro custoditi nel registratore di cassa e qualche biglietto del «gratta e vinci».

Intanto, come dimostrano le foto di Vincenzo Maizzi, tante le attestazioni di solidarietà nei confronti di Francesco da parte dei foggiani. Manifesti sono stati affissi in prossimità del bar-tabaccheria per invitare i cittadini a reagire alla criminalità.