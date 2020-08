Cerignola, auto rubate e cannibalizzate: fermati 3 stranieri

La polizia di Cerignola ha sottoposto a fermo tre cittadini stranieri per ricettazione. Lo scorso 20 agosto, intorno alle 17.30, gli agenti stavano perlustrando le campagne in contrada Tre Titoli, e hanno notato numerose scocche di autovetture cannibalizzate e incendiate. Così hanno trovato un edificio rurale dove tre persone stavano 'lavorando' su una Fiat Panda: hanno cercato di scappare ma sono state immediatamente bloccate. L'auto era stata rubata a Barletta lo scorso luglio. I tre, due ghanesi e un nigeriano, non hanno fornito spiegazioni ulteriori: si trovano in carcere.