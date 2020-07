Foggia, la straordinaria voce di Amii Stewart infiamma il «Concerto della pace»

FOGGIA - Ha incantato i numerosi presenti con la sua strabiliante voce Amii Stewart che, ieri sera, si è esibita in piazza Cavour a Foggia in occasione del «Concerto della pace», organizzato dal Comune di Foggia e dall’Assessorato alla Cultura. La scelta perseguita dal sindaco Franco Landella, anche quest’anno per il 77° anniversario, con le dovute misure di sicurezza anti-Covid, è quella di ricordare un momento tragico della storia locale: la terribile estate del 1943, quando Foggia fu distrutta dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale e pianse migliaia di morti.

Amii Stewart, che ha eseguito i suoi intramontabili successi, si è esibita accompagnata dall'orchestra «Suoni del Sud» diretta dal maestro Antonio Palazzo.

Per l'occasione lo stesso primo cittiadino foggiano aveva riservato 100 posti al personale sanitario del Policlinico Riuniti che negli scorsi mesi è stato impegnato nell'emergenza Covid-19. Un doveroso riconoscimento verso chi è stato in prima linea a combattere un nemico tanto invisibile quanto pericoloso.

Amii Stewart,