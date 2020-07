Foggia, bomba d'acqua e grandine: auto intrappolate nel sottopasso

FOGGIA - Bomba d'acqua a Foggia dove in trenta minuti, causa grandine e allagamenti, è andato in tilt il traffico in città. Bloccato il sottopasso Scillitani, dove un paio di macchine sono rimaste bloccate durante il temporale che si è abbattuto poco dopo le 18 sul capoluogo dauno, con tanto di fulmini e grandine. Il maltempo non ha risparmiato altri centri della provincia di Foggia. Segnalazioni di fulmini e tempesta arrivano da Orta Nova, San Marco in Lamis, San Giovanni Rotondo, Lucera, San Severo, Rignano e San Nicandro Garganico, Chieuti e Ischitella. Nuvoloso sul resto della Capitanata, dai Monti Dauni al Gargano. Almeno per ora. Non si registrano al momento danni.