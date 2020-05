Foggia dà il benvenuto alla Fase 2: traffico, file per toelettatura animali, mercato

Strade più trafficate, più persone in giro per la maggior parte con le mascherine, e mercati rionali di nuovo aperti ma con accessi contingentati: si presenta così la 'fase 2' a Foggia dove non si registrano assembramenti. Riaperte anche le toelettature per animali, come previsto dall’ordinanza regionale. «Non appena saputa la data della riapertura abbiamo iniziato a ricevere prenotazioni da parte dei nostri clienti. Ora abbiamo il tutto esaurito per le prossime due settimane», racconta Rino Belgioioso.

La 'fase 2' è anche il momento per alcune coppie di potersi riabbracciare. «Ci rivediamo dopo più di due mesi. Stamattina ho preso il primo pullman per venire qui a Foggia e poter rivedere il mio fidanzato», dice una ragazza mentre è col suo fidanzato: lei, di San Paolo di Civitate, e lui di Cerignola, questa mattina, dopo la lunga quarantena, si sono «finalmente" rincontrati al terminal dei bus.

Al 'Rosati', una delle principali aree mercatali, in una zona centrale di Foggia, è stato dimezzato il numero delle bancarelle, passate dalle consuete 140 alle attuali 70 posizionate su un solo lato del marciapiede per lasciare spazio ai pedoni. Tra gli ambulanti, inoltre, ci sono distanze di sicurezza e i commercianti indossano mascherine e guanti. Gli ingressi dell’area mercatale sono presidiati da uomini della protezione civile e agenti della polizia locale.

Ancora vuoti i mezzi di trasporto pubblici. L’Ataf - l'azienda che si occupa del trasporto urbano - ha predisposto distanziatori alle fermate, posti a sedere limitati, obbligo di mascherine a bordo e sanificazione costante dei mezzi.

Tanti i foggiani che questa mattina hanno scelto di praticare attività sportiva all’aria aperta nei parchi cittadini. Molti runner sono andati a 'Parco San Felice', il più grande polmone verde di Foggia. Riaperto anche il cimitero, ma sono ancora pochi i parenti che si sono recati a salutare i propri defunti.

(foto Maizzi)