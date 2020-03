Raffiche di vento abbattono albero che crolla su recinzione a Foggia. A Bari chiuso il porto

FOGGIA - Il vento soffia forte sull'intera Puglia. Un po' ovunque il maltempo, preannunciato nei giorni scorsi, sta causando disagi e danni. A foggia, per esempio, a causa delle forte raffiche di vento, in via Mons. Farina un albero, già da tempo in precarie condizioni di staticità, si è abbattuto sulla recinzione di un cortile di un edificio vicino. Nessun ferito fortunatamente ma i danni sono stati ingenti.