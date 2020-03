Bari, forte vento fa chiudere il porto: 3 navi bloccate a largo

BARI - Non è operativo al momento per il forte vento il porto di Bari a causa delle forti raffiche di vento a 34 nodi da Nord-ovest. In tutto tre le navi traghetto, due di provenienza dall’Albania e uno dalla Grecia, il cui arrivo era previsto in mattinata a Bari e che sono ferme al riparo al largo di Margherita di Savoia in attesa di potere entrare nel porto del capoluogo pugliese. Si tratta delle navi traghetto «Bari» e della «Af Marina», entrambe in arrivo dall’Albania, e della «Superfast I» proveniente dalla Grecia. La prima ad entrare in porto, il cui ingresso è previsto alle 13 con l’ausilio di due rimorchiatori, sarà la Af Marina.