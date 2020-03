Paura a Foggia: colpi di pistola a salve da balcone, si cerca l'autore

Paura a Foggia questa sera per una sparatoria in via Stame, al Rione Martucci. Qualcuno ha esploso due o tre colpi di pistola a salve, probabilmente da un balcone. Non ci sono state conseguenze, ma solo tanta paura, in quanto alcuni pensavano a un agguato. Sul posto anche la polizia scientifica, si cerca l'autore degli spari.

(foto Maizzi)