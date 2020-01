Foggia: fisco giusto e diritto a servizi adeguati, lavoratori Agenzia delle Entrate in protesta

È scattata anche a Foggia (in contemporanea con Cerignola, Lucera, Manfredonia e San Severo) la protesta dei lavoratori dell'Agenzia delle Entrate, degli Uffici delle Dogane e Monopoli di Foggia, riuniti dalle 10 di questa mattina in un'assemblea sindacale in piazza Umberto Giordano. La protesta, in contemporanea in tutto il Paese, è il preludio della manifestazione nazionale che si terrà il 6 febbraio a Roma. I lavoratori incrociano le braccia a difesa di un fisco giusto, del loro diritto a fornire servizi adeguati ai cittadini e a recuperare davvero l'evasione fiscale. Si combatte contro la carenza di personale e il mancato salario di produttività.

(foto Maizzi)