Cerignola, nel furgone aveva pezzi di auto rubate: gambiano in carcere

I carabinieri di Cerignola (Fg) hanno condotto in carcere per fermo di indiziato di delitto per ricettazione un gambiano di 25 anni, S.B., incensurato e senza fissa dimora. L'uomo è stato controllato alcune sere fa in via Napoli, mentre era alla guida di un Fiat Ducato che aveva una targa contraffatta. Nel furgone c'erano vari pezzi meccanici e di carrozzeria di altre due auto, rubate il giorno prima a Bari. Tutto è stato sequestrato, e l'uomo, risultato anche irregolare sul territorio nazionale, è stato segnalato alle autorità competenti per l'avvio delle procedure di rimpatrio.