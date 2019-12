Family act a Foggia, il ministro Bonetti: «Torniamo a investire sulle famiglie»

FOGGIA - «Family act è un grande progetto per il nostro paese: torniamo ad investire sulle famiglie. Le politiche familiari che vogliamo mettere in campo sono politiche che vogliono sostenere le famiglie in particolare nell’educazione dei figli, ma anche nell’assunzione di una maggior parità tra uomini e donne all’interno della famiglia». Lo ha dichiarato la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia, Elena Bonetti, a Foggia dove partecipa ad incontro organizzato dagli esponenti locali di «Italia Viva» per discutere con i cittadini del progetto di riforma Family act.

«Prevediamo - ha aggiunto - sostegno per iscrivere i bambini agli asili nido; un grande investimento sulla costruzione di nuovi asili nido, scuole di infanzia centri polifunzionale per tutte le famiglie in tutto il territorio, perché troppo poche sono ancora queste realtà diffuse nel paese». Nel progetto di riforma è previsto anche: «un assegno universale per i nuovi nati nel 2020 e dal 2021 un assegno universale per tutti i figli». «Questo non semplicemente per sostenere le famiglie - ha concluso - ma per promuovere il loro ruolo sociale e il valore immenso che rappresentano per il nostro paese».

MAI ABBASSARE LA GUARDIA - «Non dobbiamo mai spegnere l'attenzione su questo fenomeno che è tragicamente ancora troppo presente nel nostro paese», ha continuato la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia.

«Dobbiamo, tutti insieme, continuare a combattere contro la violenza maschile contro le donne - ha aggiunto - sia per prevenire l’uccisione di tante, troppe donne, ma anche per sostenere quelle donne che tutti i giorni vivono l’esperienza della violenza - spiega Bonetti. Devono sentirsi accompagnate e custodite dalla comunità per trovare il coraggio di denunciare ed avviare così un percorso di liberazione».