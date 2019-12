Foggia, trecento sardine inondano piazza Umberto Giordano cantando 'Bella Ciao'

FOGGIA - Hanno intonato 'Bella ciao' le circa 300 'sardine' che si sono riunite stasera a Foggia e che hanno in mano fogli con la stampa di una sardina sui quali vogliono scrivere le proprie idee e proposte. 'Foggia non si Legà c'è scritto sui cartelloni, rigorosamente a forma di sardine, che esibiscono i partecipanti. La stessa manifestazione delle 'sardine' sta per cominciare in piazza della Libertà, nel centro di Bari.

«Sono uno studente fuori sede ed ho partecipato lo scorso novembre alla prima manifestazione delle «sardine» a Bologna - racconta Francesco, studente universitario -. Oggi sono tornato a Foggia, nella mia città per manifestare, per chiedere che questo movimento abbia anche contenuti politici. Oggi sono qui per manifestare anche contro la fuga dei cervelli. La politica ci ripete sempre che siamo il futuro, ma non viene fatto nulla di concreto per impedire la fuga di noi giovani studenti».