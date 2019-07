Aggredisce l'agricoltore-rivale e gli causa un'emorragia cerebrale: arresto nel Foggiano

I carabinieri di San Giovanni Rotondo nel corso in un controllo in località Cicerone, a San Marco in Lamis (Fg) hanno controllato 16 veicoli adibiti al trasporto dei braccianti nei campi, con l'identificazione di 30 persone. 13 veicoli sono risultati privi di assicurazione e sequestrati, anche due auto - risultate rubate - sono state restituite ai legittimi proprietari. Inoltre in località Torre di Lama i militari hanno arrestato Ciro Tricarico, pensionato foggiano con numerosi precedenti di polizia, che a causa di motivi di commesse per aratura di fondi agricoli della zona ha aggredito un anziano concorrente, di Rignano Garganico, colpendolo al volto. Il malcapitato era stato subito portato in ospedale con un'emorragia cerebrale. Tricarico quindi è stato arrestato e condotto ai domiciliari.