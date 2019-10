Fasano, bloccato tir con 4 tonnellate di cetrioli di mare: denunciato autista

La Guardia Costiera nella tarda serata di ieri ha fermato in contrada Sant'Angelo a Fasano (Br) un tir con targa greca che avrebbe dovuto caricare prodotti ortofrutticoli ma che in realtà custodiva 228 secchi di plastica bianchi con 4 tonnellate di oloturie, tutte provenienti da pesca di frodo. Il mezzo, imbarcandosi a Brindisi per la Grecia, avrebbe alimentato il mercato illecito dei cetrioli di mare, la cui raccolta è vietata. L'autista è stato denunciato e il prodotto rigettato in mare, dal momento che erano esemplari ancora vivi.