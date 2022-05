Barletta, scoppia incendio in cucina: poliziotto salva la vita ad anziana

BARLETTA - Anziana salvata da un poliziotto, che ha udito le richieste d'aiuto ed è intervenuto dopo lo scoppio di un incendio nella cucina dell'abitazione della donna. Ieri mattina, l'agente del Commissariato di Barletta, libero dal servizio, mentre passeggiava in compagnia della moglie in corso Cavour, ha udito le urla strazianti di una donna provenienti da da un appartamento da cui usciva del denso fumo nero. Vista l'urgenza, il poliziotto è intervenuto con prontezza, arrampicandosi fino al primo piano dello stabile e riuscendo ad entrare nell’abitazione. Allo stesso tempo, la moglie dell'agente ha chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco.

Il poliziotto ha cercato subito di procurarsi un estintore per spegnere le fiamme che divampavano dalla cucina. In un primo momento sembrava esserci riuscito, poi le fiamme hanno ripreso con più vigore, e si era reso necessario portare la donna in salvo in un luogo sicuro. Dopo essere uscito dall’appartamento ed aver affidato la donna ad una vicina di casa, il poliziotto è ritornato nell’abitazione, sempre con l’intento di evitare che la situazione degenerasse. In supporto è giunta anche una pattuglia della Polizia ferroviaria, allertata da alcuni cittadini, che ha subito dato assistenza all’anziana donna, in evidente stato confusionale, che cercava di rientrare in casa.

Pochi istanti dopo, è intervenuto il personale dei Vigili del fuoco che ha provveduto a far evacuare la zona per la presenza di una bombola del gas che sarebbe potuta esplodere. Con l'aiuto dei poliziotti della Polfer, i pompieri hanno messo in sicurezza la zona, provvedendo a spegnere le fiamme e allontanando la bombola del gas divenuta rovente.