Bari come Milano: la nebbia avvolge la città

BARI - Milano? No, siamo a Bari. Chi l'avrebbe mai detto che una così fitta coltre di nebbia avrebbe potuto trasformare il panorama del capoluogo pugliese in una qualsiasi città della Pianura Padana? Eppure complici le alte temperature fuori stagione di questo ottobre 2022, il fenomeno atmosferico si è manifestato anche a queste latitudini.

Nulla di grave in realtà, ma la città con questa nebbia assume tutto un altro fascino. L'umidità è così spinta che nell'aria si percepisce davvero l'acqua. Ecco alcuni scatti in giro per le strade principali di Bari: da piazza del Ferrarese al Lungomare, l'effetto visivo della fitta coltre di nebbia è davvero sorprendente.