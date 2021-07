Bari, allarme degrado dal quartiere Libertà

Bari - L’Arca - Centro di iniziativa democratica e il Comitato dei Residenti di via Manzoni denunciano in una nota lo stato di abbandono e di degrado che attraversa il quartiere Libertà. «Ancora una volta si assiste al sudiciume che fa da padrone in piazza Risorgimento e nelle vie Putignani e Principe Amedeo come testimoniano le foto scattate da alcuni cittadini. L’Arca e il Comitato dei Residenti rivolgono l’ennesimo appello al sindaco Decaro per porre fine a questo stato di cose che rappresentano un vero attentato alla salute pubblica e l’habitat naturale per scarafaggi e topi che la fanno da padroni».