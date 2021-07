Turismo in Puglia, ecco i nuovi treni Pop di Fs: attivi in 12 entro la fine del 2021

BARI - L’arrivo dei nuovi treni e il contributo al turismo pugliese attraverso l’offerta di Trenitalia (Gruppo FS Italiane) sono stati i temi al centro dell’incontro di stamane tra l’Assessore Regionale ai Trasporti, Anna Maurodinoia, il Direttore Business Regionale di Trenitalia, Sabrina De Filippis e il Direttore Trasporto Regionale Puglia, Giuseppe Falbo. L’incontro si è concluso in stazione con una visita a bordo di uno dei quattro treni POP arrivati in regione in queste settimane.

Saranno 12 entro la fine dell’anno i nuovi treni che circoleranno in Puglia e che nei prossimi anni rinnoveranno completamente la flotta regionale.