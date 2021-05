San Nicola, Bari deserta durante la festa: lo spettacolo è surreale

Il silenzio per i vicoli sembra quasi irreale. È l’8 maggio e la festa di San Nicola dovrebbe essere nel vivo, ma non c’è nessuno che sciama per andare verso la Basilica, e il lungomare senza bancarelle è il regno dei runner. Alle 5 del mattino il lancio delle diane rimbomba e silenzia il garrire delle rondini, unico suono che si riesce a sentire. Chiuso il panificio Fiore, che tra i pellegrini e i venditori ambulanti in altri tempi avrebbe già iniziato a sfornare dolci e focacce. Giusto un paio i bar aperti. La paura della pandemia e forse la stanchezza battono il tempo e la festa del santo. Il sistema messo a punto per contingentare le persone in ingresso alla cittadella nicolaiana quasi non serve, la capienza massima non viene neanche coperta a metà nonostante la celebrazione dell’alba sia tra le più rilevanti, e quella che in altri tempi avrebbe attirato il numero più alto di devoti.