Maltempo su Bari: strade allagate ma traffico regolare

Un pesante nubifragio si è abbattuto questa mattina sulla città di Bari, anche se - a quanto riporta la Polizia Stradale - non ci sono state situazioni critiche. L'unico sottopasso chiuso è stato quello di via La Rotella, alla zona industriale. Il traffico è stato regolare nel corso di tutta la mattinata, nonostante qualche piccolo allagamento a Poggiofranco, e all'incrocio tra via Amendola e via Omodeo, dove tuttavia si circola regolarmente. Allagate leggermente anche alcune strade all'interno della Fiera del Levante, dove è in corso l'83esima campionaria.

(foto Luca Turi)