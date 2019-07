Barletta si prepara al Jova Beach Party: ecco come sarà il palco

Tutto pronto per il Jova Beach Party, l'evento che sabato 20 luglio arriva a Barletta per ricreare con la musica di Lorenzo "Jovanotti" Cherubini la "Woodstock" del nuovo tempo. Mare, spiaggia, ospiti, 3 palchi, per una festa (in Puglia già sold out) che si preannuncia indimenticabile. Sul palco con Lorenzo la band composta da Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi, Leo di Angilla. E non ci sarà una scaletta fissa, ogni giornata sarà diversa, alle 20.30 si sale sul palco e via alla musica fino a mezzanotte.

Tra gli ospiti del concerto di Barletta ci sarà l’inconfondibile beat acid tropical degli Acido Pantera, il ritmo reggae-pop dei Boomdabash, il Canzoniere Grecanico Salentino, che reinterpretano in chiave moderna le tradizioni che ruotano attorno alla pizzica tarantata, e ancora J.P. Bimeni & The Black Belts, deep soul all’ennesima potenza in cui risuona l’anima dell’Africa, Ackeejuice Rockers, presenti in tutte le tappe del Jova Beach, l’outsider dell’hip hop e one man band Mr Rain e il ritmo giamaicano/pugliese dei Sud Sound System.

Tanta attenzione per l'ambiente in questo tour, grazie anche alle aziende che sostengono l'evento: Estathé ha deciso di realizzare con CiAl (Consorzio Imballaggi Alluminio) le ®Riciclette, biciclette di alluminio riciclato create dal recupero di 800 lattine, una per ciascuna tappa, personalizzata con la data del concerto, che verrà donata al WWF e messa all'asta per raccogliere fondi da destinare ad attività ambientali.

(foto del palco: Facebook Vurro Concerti Srl)