Progetto Leonardo le persone autistiche impegnate nel recupero dei beni artistici ed architettonici

Il lavoro è, o dovrebbe essere il più alto mezzo di realizzazione e promozione per ogni essere umano. Lo è, o dovrebbe esserlo, tantoppiù per le persone disabili. Un nuovo software mette ora le persone autistiche in condizioni di esprimersi ad alto livello in un settore altamente specifico e professionalizzante.

Vediamo come in un video esplicativo.

https://www.youtube.com/watch?v=bJkuFor6gro

Il progetto si svolgerà anche in Puglia.

Chiunque sia interessato può contattare l'Associazione Cuamj, Centro universo autismo meridionale jonico al numero: 3348648212