In Puglia disabili e operatori senza mascherine e tamponi

"Ci hanno abbandonato tutti!" Nel giorni in cui il Papa, durante la messa del mattino a Santa Marta, invita a pregare per i disabili e per coloro che li assistono in questo particolare periodo di pandemia, il presidente di ANFFAS Puglia, Angelo Riccardi, lancia un grido d'allarme che raccoglie il dramma nascosto e roco di molte famiglie.

"Non abbiamo dispositivi di protezione individuale per i nostri operatori, denuncia Riccardi ai microfoni dell'emittente locale RG Studio, che ogni giorno da voce al popolo meridionale squassato e impaurito dal coronavirus, la Regione Puglia non sta procedendo ai tamponi per il personale che lavora nelle nostre strutture. Se anche una sola persona tra i nostri operatori dovesse contrarre il covid-19, ce ne andiamo tutti in quarantena. Chi si occuperà dei nostri figli? "

Le domande di Angelo Riccardi piovono come una doccia fredda sul cauto ottimismo di una Puglia che spera in un lento ritorno alla normalità.

" Non riusciamo più a trattenere i nostri ragazzi chiusi in casa, ribadisce Riccardi, loro non capiscono cosa sia la pandemia, non comprendono l'allontanamento sociale. Hanno bisogno di dare e di ricevere abbracci. Di coccolare di essere coccolati".

I genitori navigano a vista, dalla loro parte hanno solo la buona volontà e l'amore per i loro cari, ma molti sono già allo stremo e si chiedono: "Dove sono le Istituzioni?"

In tempi di normalità è già difficile gestire una qualsiasi persona con disabilità. Adesso rischia di diventare massacrante. Fino a quando?